Новым руководителем Городского клинического перинатального центра станет Мария Буян.

Самый крупный роддом в Омске, БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр» на улице Герцена, получит нового главного врача. По данным портала «СуперОмск», учреждение возглавит Мария Буян. Сейчас она работает заместителем главного врача по клинико-экспертной работе БУЗОО «Гинекологическая больница», а до этого более 10 лет возглавляла женскую консультацию роддома № 4.

Отмечается, что потенциальное назначение Марии Буян главврачом роддома № 1 – это инициатива министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова. Он уже провел рабочую встречу с кандидатом.

С 1992 года по август 2024-го роддом на Герцена возглавлял Сергей Николаев. Последние несколько месяцев учреждением в качестве и.о. главврача руководила заместитель по организационно-методической работе Елена Ходус.