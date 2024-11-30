Омск-Информ
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·Спорт

Он собирается играть за Екатеринбург.
Бывший защитник «Авангарда» Даррен Диц в ближайшее время станет игроком екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщает «Чемпионат».
Напомним, 31-летний Диц покинул омский клуб 22 ноября по соглашению сторон. Позже появилась информация, что уход хоккеиста связан с симуляцией травмы. 
В «Авангарде» Даррен Диц провел 18 матчей, отметился одной шайбой и тремя результативными передачами. Показатель его полезности составил –8.
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·Спорт

Он собирается играть за Екатеринбург.
Бывший защитник «Авангарда» Даррен Диц в ближайшее время станет игроком екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщает «Чемпионат».
Напомним, 31-летний Диц покинул омский клуб 22 ноября по соглашению сторон. Позже появилась информация, что уход хоккеиста связан с симуляцией травмы. 
В «Авангарде» Даррен Диц провел 18 матчей, отметился одной шайбой и тремя результативными передачами. Показатель его полезности составил –8.
9343