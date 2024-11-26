Появилась информация, что хоккеист принял меры, чтобы не выходить на лед.

Сегодня, 26 ноября, в телеграм-канале «Трансферы КХЛ Хоккей» инсайдеры назвали причину, по которой Даррен Диц ушел из «Авангарда». Ранее сообщалось, что контракт расторгли по взаимному соглашению сторон.

Сейчас появилась информация, что уход Дица связан с тем, что он симулировал травму. Напомним, что хоккеист перешел в омский клуб в минувшее межсезонье из ЦСКА, в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина.

Даррен Диц не смог проявить себя в «Авангарде». Он провел в составе «ястребов» 18 матчей, отметился одной шайбой и тремя результативными передачами. Показатель полезности составил –8.