Глобальные изменения вызваны перекрытием части моста у Телецентра.

В ночь с 29 на 30 ноября в Омске закроют для движения транспорта часть моста имени 60-летия у Телецентра. Мост уходит на капитальный ремонт до октября 2026 года.

Чтобы компенсировать неудобства для жителей города, департамент транспорта в субботу, 30 ноября, запускает движение на участке бульвара Архитекторов – от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября, а также меняет часть маршрутов общественного транспорта.

Троллейбусы № 7 и № 16 вместо моста у Телецентра поедут по бульвару Архитекторов и по Ленинградскому мосту.

Магистральный троллейбус № 67 заменят на автобус с таким же номером, сохранив количество рейсов. Для перевозки пассажиров добавят троллейбусный маршрут № 8, а также добавят автобус № 77.

Кроме того, автобусы маршрутов № 21, 24, 64, 344, 418 и 500 вернутся на прежние схемы и будут ездить через бульвар Архитекторов на участке от Комарова до 70 лет Октября.

В мэрии напомнили, что актуальная и достоверная информация о графиках и интервалах движения, а также о фактическом нахождении подвижного состава доступна на сайте АО «Пассажирсервис», а также по телефону: 8 (3812) 90-12-12.