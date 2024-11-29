Наледь, которая мешала проезду, устранена.

На улице Лизы Чайкиной и Сибирском проспекте завершились работы по устранению наледи на контактной сети. Движение троллейбусов по маршрутам № 3 и 15, временно прерванное сегодня утром, возобновилось.

Как сообщалось ранее, к обледенению проводов троллейбусной контактной сети привело резкое изменение погодных условий минувшей ночью. Работами по устранению наледи на контактной сети занимались аварийные бригады филиала «Энергохозяйство» муниципального предприятия «Электрический транспорт». На Московке пришлось задействовать две бригады для очистки проводов по улице Гашека.

Сейчас все работы завершены, троллейбусы поехали по своим маршрутам.