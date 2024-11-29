Омск-Информ
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·Общество

Лед препятствует безопасному движению.
Сегодня департамент транспорта временно ограничил в Омске движение троллейбусов № 3 и 15. Причиной стало обледенение контактной сети на улице Лизы Чайкиной до конечной остановки «Пос. Чкаловский» и на Сибирском проспекте до конечной «Ул. Гашека».
– В настоящее время аварийные бригады филиала «Энергохозяйство» проводят работы по устранению наледи на контактной сети, – сообщили в департаменте.
Когда движение возобновят, чиновники пока не сообщают.
·Общество

Лед препятствует безопасному движению.
Сегодня департамент транспорта временно ограничил в Омске движение троллейбусов № 3 и 15. Причиной стало обледенение контактной сети на улице Лизы Чайкиной до конечной остановки «Пос. Чкаловский» и на Сибирском проспекте до конечной «Ул. Гашека».
– В настоящее время аварийные бригады филиала «Энергохозяйство» проводят работы по устранению наледи на контактной сети, – сообщили в департаменте.
Когда движение возобновят, чиновники пока не сообщают.