Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Он не добрался до дома.
В Омске пропал 13-летний Даниил Анисимов. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 27 ноября подросток вышел из лицея № 74 (бульвар Заречный, 5) и до дома не добрался.
Приметы подростка: рост 140 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Одет в черную куртку FILA с капюшоном, черную шапку, темно-синие школьные брюки, ярко-голубые кроссовки Adidas.
Тех, кто видел подростка, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102 для мобильных).
Отметим, что за последние четыре дня в Омске сообщалось о пропаже еще трех мальчиков. Однако их быстро нашли.
·Общество

Он не добрался до дома.
В Омске пропал 13-летний Даниил Анисимов. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 27 ноября подросток вышел из лицея № 74 (бульвар Заречный, 5) и до дома не добрался.
Приметы подростка: рост 140 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Одет в черную куртку FILA с капюшоном, черную шапку, темно-синие школьные брюки, ярко-голубые кроссовки Adidas.
Тех, кто видел подростка, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102 для мобильных).
Отметим, что за последние четыре дня в Омске сообщалось о пропаже еще трех мальчиков. Однако их быстро нашли.