Омск-Информ
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·Общество

Где он пропадал, не сообщается.
В Омске нашли 16-летнего мальчика, которого искали три дня. Он жив. Подробности поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» не сообщает.
Напомним, 25 ноября подросток вышел из дома. До сегодняшнего дня родные не знали, где он.
·Общество

Где он пропадал, не сообщается.
В Омске нашли 16-летнего мальчика, которого искали три дня. Он жив. Подробности поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» не сообщает.
Напомним, 25 ноября подросток вышел из дома. До сегодняшнего дня родные не знали, где он.