Мальчика, живущего на Левобережье, родные не видели с понедельника.

В Омске пропал 16-летний Никита Алпеев. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 25 ноября подросток вышел из дома на улице Перелета и не вернулся.

Приметы подростка: рост 175 см, худощавое телосложение. Одет в черные джинсы, черную куртку с красной надписью, черную шапку. С собой взял черную борсетку.

Тех, кто видел подростка, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102 для мобильных).