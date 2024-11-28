По мнению Владимира Плющева, в омском клубе творится настоящая анархия.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев критически оценил назначение канадца Ги Буше главным тренером омского «Авангарда». Накануне «ястребы» объявили о подписании со специалистом 2-летнего контракта. Буше приедет в Омск в первой половине декабря.

– Все, что творилось в «Авангарде», – это такое шапито! А это назначение – одна из частей того шапито, которое было. Тренера и его уровень не знаю, но то, что происходит, – просто пелена, чтобы болельщикам создать впечатление, что кто-то что-то делает, – сказал Плющев в комментарии «Советскому спорту». – Все настолько некомпетентно и неграмотно. Самое главное, что все остаются на своих местах, счастливы и смеются при этом. Просто создают видимость работы.

Эксперт отмечает, что «ястребы», скорее всего, решат вопрос с попаданием в плей-офф. Но в Омске уже не та команда, что радовала болельщиков своей игрой. Все это следствие анархии в руководстве клубом.

– Это не та команда из Омска, на которую всегда все смотрели и которая радовала многих болельщиков – не только в Омске, но и по всей России. У них была хорошая, быстрая, техничная игра. Сейчас же там царит анархия, – резюмировал Владимир Плющев.

На данный момент «Авангард» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. Сегодня, 28 ноября, «ястребы» играют в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». Начало матча в 20:00 по омскому времени.