Омск-Информ
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·Общество

Водители не смогут проехать с улицы 70 лет Октября.

В Омске продолжается монтаж контактной сети троллейбусов на бульваре Архитекторов. Сегодня, 27 ноября, с 22:00 до 22:30 будет закрыто движение всех видов транспорта с улицы 70 лет Октября в сторону улицы Степанца.

Департамент транспорта мэрии Омска просит водителей воспользоваться альтернативными маршрутами движения в течение этого времени. Напомним, что троллейбусы маршрутов № 7 и № 16 вернутся на бульвар Архитекторов уже в эту субботу, 30 ноября. Работы по восстановлению контактной сети ведутся днем и ночью.

Фото: Анастасия Цой, департамент транспорта мэрии Омска

·Общество

Водители не смогут проехать с улицы 70 лет Октября.

В Омске продолжается монтаж контактной сети троллейбусов на бульваре Архитекторов. Сегодня, 27 ноября, с 22:00 до 22:30 будет закрыто движение всех видов транспорта с улицы 70 лет Октября в сторону улицы Степанца.

Департамент транспорта мэрии Омска просит водителей воспользоваться альтернативными маршрутами движения в течение этого времени. Напомним, что троллейбусы маршрутов № 7 и № 16 вернутся на бульвар Архитекторов уже в эту субботу, 30 ноября. Работы по восстановлению контактной сети ведутся днем и ночью.

Фото: Анастасия Цой, департамент транспорта мэрии Омска