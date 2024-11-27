Благодаря информационно-поисковой системе сотрудники ГИБДД оперативно установили автомобиль и объявили его в розыск.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя грузовика, который сегодня днем сбил ребенка на трассе Омск – Русская Поляна. 13-летний мальчик, переходивший дорогу на зеленый сигнал светофора, был госпитализирован с травмами. Водитель сбежал с места аварии.

– Благодаря автоматизированной информационно-поисковой системе «Паутина» госавтоинспекторы установили автомобиль, на котором был совершен наезд, а затем и местонахождение водителя. 66-летнего мужчину задержали в поселке Новоомском, – сообщили в полиции.

Пенсионер заявил сотрудникам ГИБДД, что не успел среагировать, когда ребенок выбежал на дорогу. По словам водителя, сбитый им мальчик отказался от помощи, поэтому мужчина и уехал с места происшествия.

На водителя грузовика завели административное дело по ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП); ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения), ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).