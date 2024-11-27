Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Известный спортивный обозреватель Андрей Блохин утверждает, что Сергея Гомоляко не стоит ждать в Омске.

Ведущий программы «Овертайм» Андрей Блохин дал оценку слухам о приходе Сергея Гомоляко в качестве генменеджера «Авангарда». Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко заявлял, что приход легендарного хоккеиста «Металлурга» Сергея Гомоляко – решенный вопрос.

Ранее хоккейные инсайдеры с тем же энтузиазмом говорили, что бывший спортивный директор «Металлурга» может стать главным тренером «ястребов».

По мнению Андрея Блохина, Гомоляко не станет генменеджером «Авангарда». Отверг омский спортивный обозреватель приход и других вероятных кандидатов на этот пост – экс-нападающего «Авангарда» Илью Ковальчука и  лeгендарного игрока, бывшего функционера клуба Максима Сушинского.

1941
·Спорт

Известный спортивный обозреватель Андрей Блохин утверждает, что Сергея Гомоляко не стоит ждать в Омске.

Ведущий программы «Овертайм» Андрей Блохин дал оценку слухам о приходе Сергея Гомоляко в качестве генменеджера «Авангарда». Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко заявлял, что приход легендарного хоккеиста «Металлурга» Сергея Гомоляко – решенный вопрос.

Ранее хоккейные инсайдеры с тем же энтузиазмом говорили, что бывший спортивный директор «Металлурга» может стать главным тренером «ястребов».

По мнению Андрея Блохина, Гомоляко не станет генменеджером «Авангарда». Отверг омский спортивный обозреватель приход и других вероятных кандидатов на этот пост – экс-нападающего «Авангарда» Илью Ковальчука и  лeгендарного игрока, бывшего функционера клуба Максима Сушинского.

1941