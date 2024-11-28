До 2 декабря в магазине верхней одежды ISTNOVA и магазине турецкой одежды Outletium проходит акция, по которой можно выгодно одеться с головы до ног.

Лучше пятницы может быть только черная пятница! Готовьтесь, только на этих выходных можно максимально выгодно одеться с ног до головы: футболки, джинсы, брюки, платья, пуховики и дубленки можно купить с огромными скидками в одном месте: в магазине верхней одежды ISTNOVA и магазине турецкой одежды Outletium (ул. Масленникова, 10). Акция* продлится до 2 декабря!

Составляйте шопинг-лист и отправляйтесь за покупками. Обязательно берите с собой вторую половинку, ведь на распродаже есть мужские и женские модели!

Шубки, девочки, шубки!

Хочется освежить гардероб к зиме? В ISTNOVA сделать это проще простого: во время черной пятницы пуховики можно приобрести от 6900 рублей. Есть короткие модели, которые удобны для автомобилистов, и длинные, чтобы не замерзнуть в любые морозы. Светлые, темные и яркие – выбирайте, как вы хотите выглядеть сегодня.

Для прогулок на свежем воздухе можно выбрать не только удобные пуховики, но и теплые универсальные дубленки. Натуральная кожа и мех выглядят дорого и респектабельно, поэтому они всегда популярны. Сейчас в ISTNOVA женские и мужские дубленки стоят от 14 900 рублей. Трендовые авиаторы, изысканные модели с мехом тоскана и авангардные дубленки в стилистике колор блок. Теплые и красивые – то, что надо, чтобы побаловать себя этой зимой.

Для любителей шуб и классики рекомендуем обратить внимание на новую коллекцию норковых шуб. Изысканно как никогда и модно также всегда. С капюшоном и без, длинные и автоледи, уникальных цветовых вариантов, вариантов много! Рекомендуем сразу ехать на примерку, потому что фотографии не передают мягкость и комфорт изделий.

В дни акции также действуют специальные цены: норковые шубы от 50 000 р. Из ассортимента можно выбрать именно ту самую, с которой не захочется расставаться!

Много не бывает

Футболок много не бывает, особенно если они от 190 рублей. Однотонные, чтобы носить под пиджак или пуловер, и с яркими принтами, поднимающими настроение. В Outletium можно выбрать хоть для офиса, хоть для фитнеса. Добавляйте к образу джинсы или брюки, которые в дни акции с особой выгодой.

Приятный бонус – розыгрыш**, где у каждого есть шанс получить хорошую сумму на шопинг. Если подписаться на группу vk.com/istnova и сделать репост, то можно выиграть сертификат на 10 000 рублей от ISTNOVA.

Не пропустите глобальные распродажи этого уикэнда в ISTNOVA и Outletium. И лучше сразу поехать в магазин всей семьей, чтобы два раза не возвращаться!

ISTNOVA | OUTLETIUM ул. Масленникова, 10

istnova.ru outletium.ru

* Срок проведения акции: с 25.112024 по 02.12.2024. Цены указаны в рублях, подробности уточняйте у консультантов в магазине.

** Срок проведения акций: с 27.11.2024 по 16.12.2024. Розыгрыши состоятся 16 декабря в 12:00 по МСК. Подробности об организаторе, количестве призов и полные условия участия в акции – в сообществе https://vk.com/istnova.

ООО «МЕХА СИБИРИ», Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 3/1, офис 325, ОГРН 11954760013354. Реклама.