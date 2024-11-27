Российский и казахстанский президенты примут участие в церемонии открытия посредством видеосвязи.

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев сегодня, 27 ноября, примут участие в открытии филиала Казахского национального университета в Омске. Участвовать в церемонии лидеры государств будут по видеосвязи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.

Филиал КазНУ имени аль-Фараби будет работать на базе ОмГУ имени Достоевского. Он станет первым филиалом казахстанского вуза в России.

– Лидеры будут присутствовать по видеосвязи на открытии филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омском государственном университете имени Достоевского. То есть лидеры двух стран дадут старт началу работы этого филиала, – рассказал Ушаков.

Соглашение об открытии в Омске филиала КазНУ имени аль-Фараби было подписано 31 мая.