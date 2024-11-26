Омск-Информ
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·Общество

Привести друга нужно с 25 ноября по 20 декабря. Только в этот период действует повышенная выплата.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко увеличил выплату не только тем, кто подписал контракт с Минобороны для участия в СВО, но и тем, кто посодействуют привлечению граждан на военную службу. С 25 ноября по 20 декабря они смогут получить по 50 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что омичи будут получать от региона 800 вместо 400 тыс. рублей, если заключат контракт с 25 ноября до 20 декабря. Вместе с городской и федеральной выплатами общая сумма достигла уже 1,2 млн рублей.
Оба документа появились на сайте областного правительства.
1137
·Общество

Привести друга нужно с 25 ноября по 20 декабря. Только в этот период действует повышенная выплата.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко увеличил выплату не только тем, кто подписал контракт с Минобороны для участия в СВО, но и тем, кто посодействуют привлечению граждан на военную службу. С 25 ноября по 20 декабря они смогут получить по 50 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что омичи будут получать от региона 800 вместо 400 тыс. рублей, если заключат контракт с 25 ноября до 20 декабря. Вместе с городской и федеральной выплатами общая сумма достигла уже 1,2 млн рублей.
Оба документа появились на сайте областного правительства.
1137