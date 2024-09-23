Людям с активной гражданской позицией будут платить 5 тыс. руб.

Омичи смогут содействовать тому, чтобы друзья и знакомые заключали контракт с Минобороны и отправлялись на СВО.

За активную гражданскую позицию люди смогут получить единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Указ был подписан Виталием Хоценко сегодня, а вступает он в законную силу завтра.

В документе напечатано о том, что привлекать к СВО можно также иностранных граждан, лиц без гражданства. Такая мера будет действовать как минимум до конца года.