Омск-Информ
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·Общество

С 25 ноября по 20 декабря она будет вдвое больше обычной.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ об увеличении единовременной выплаты для жителей региона, которые заключат контракт с Минобороны для участия в СВО. Они будут получать от региона 800 вместо 405 тыс. рублей, если заключат контракт с 25 ноября до 20 декабря включительно. 
Напомним, что по 100 тыс. рублей военнослужащим также выплачивают из городского бюджета, и по 400 тыс. рублей – из федерального. Таким образом, общая сумма единовременных выплат в Омской области достигла 1,2 млн рублей.
·Общество

С 25 ноября по 20 декабря она будет вдвое больше обычной.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ об увеличении единовременной выплаты для жителей региона, которые заключат контракт с Минобороны для участия в СВО. Они будут получать от региона 800 вместо 405 тыс. рублей, если заключат контракт с 25 ноября до 20 декабря включительно. 
Напомним, что по 100 тыс. рублей военнослужащим также выплачивают из городского бюджета, и по 400 тыс. рублей – из федерального. Таким образом, общая сумма единовременных выплат в Омской области достигла 1,2 млн рублей.