Омск-Информ
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·Общество

Имя выбрали сотрудники зоопарка из предложенных омичами.
В Большереченском зоопарке выбрали имя для малыша яка, который родился летом и пол которого выяснили только на прошлой неделе. Его назвали Громом.
Отметим, что на лбу малыша имеется знак молнии, отчего некоторые омичи предлагали назвать его Гарри Поттером. Однако в конкурсе это имя проиграло.
·Общество

Имя выбрали сотрудники зоопарка из предложенных омичами.
В Большереченском зоопарке выбрали имя для малыша яка, который родился летом и пол которого выяснили только на прошлой неделе. Его назвали Громом.
Отметим, что на лбу малыша имеется знак молнии, отчего некоторые омичи предлагали назвать его Гарри Поттером. Однако в конкурсе это имя проиграло.