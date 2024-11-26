Их распространяли трое мужчин в возрасте от 24 до 26 лет.

Оперативники отделения по контролю за оборотом наркотиков Омского ЛУ МВД России вместе с бойцами Росгвардии по Омской области задержали рядом с железнодорожными путями троих мужчин в возрасте от 24 до 26 лет, которые распространяли наркотики.

Во время личного досмотра полицейские нашли у них 23 свертка с наркотическим веществом. По заключению экспертов, это был мефедрон. Кроме этого, во время проверки окрестностей железной дороги в Привокзальном районе Омска оперативники нашли восемь тайников, где мужчины спрятали наркотики до задержания. В общей сложности полицейские изъяли почти 30 граммов запрещенного вещества.

После чего стражи порядка осмотрели квартиру наркокурьеров, где нашли и изъяли предметы для фасовки наркотиков.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). По данной статье мужчинам может грозить до 20 лет лишения свободы.