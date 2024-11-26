Перекресток с бульваром Архитекторов открыли 23 ноября.

Сегодня, 26 ноября, мэр Омска Сергей Шелест объявил о возобновлении движения автобусов через перекресток улицы Ватутина с бульваром Архитекторов. Речь идет о маршрутах № 23, 88 и 272.

Движение всех видов транспорта, включая общественный, на этом участке было открыто 23 ноября после окончания работ на магистральном газопроводе в рамках реконструкции бульвара Архитекторов.

Ранее сообщалось о возобновлении прямого сообщения через перекресток Волгоградская – Архитекторов в районе СТЦ «Мега». К 30 ноября планируется возобновить движение на перекрестке Комарова – Архитекторов, чуть позже откроют для движения транспорта участок на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Крупской.

Полностью движение по бульвару Архитекторов запустят лишь в следующем году