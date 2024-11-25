Омск-Информ
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·Происшествия

Где он пропадал, не сообщается.
14-летнего мальчика, который пропал сегодня в Омске, нашли. Он жив. Подробности поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» не сообщает.
Напомним, сегодня подросток вышел из дома на улице Крупской. Родные не дождались его возвращения и обратились за помощью к волонтерам.
·Происшествия

Где он пропадал, не сообщается.
14-летнего мальчика, который пропал сегодня в Омске, нашли. Он жив. Подробности поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» не сообщает.
Напомним, сегодня подросток вышел из дома на улице Крупской. Родные не дождались его возвращения и обратились за помощью к волонтерам.