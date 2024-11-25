Омск-Информ
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·Общество

Сотрудники ведомства проверят, не нарушают ли чиновники права жильцов.
Прокуратура организовала проверку после жалобы омича на обвалившийся потолок в его квартире в доме № 18 на улице 27-й Линии. Сотрудники ведомства оценят, соблюдают ли чиновники требований жилищного законодательства, не признавая дом аварийным.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел 21 ноября. Причину обрушения владелец квартиры, который живет там с женой и двумя детьми, видит в запоздалом ремонте. В доме долгое время протекала крыша, и в дождь вода проникала в квартиру.
Отметим, что двухэтажный дом 1957 года постройки состоит из 10 квартир. Жильцы не выходили с инициативой о признании его аварийным.
·Общество

Сотрудники ведомства проверят, не нарушают ли чиновники права жильцов.
Прокуратура организовала проверку после жалобы омича на обвалившийся потолок в его квартире в доме № 18 на улице 27-й Линии. Сотрудники ведомства оценят, соблюдают ли чиновники требований жилищного законодательства, не признавая дом аварийным.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел 21 ноября. Причину обрушения владелец квартиры, который живет там с женой и двумя детьми, видит в запоздалом ремонте. В доме долгое время протекала крыша, и в дождь вода проникала в квартиру.
Отметим, что двухэтажный дом 1957 года постройки состоит из 10 квартир. Жильцы не выходили с инициативой о признании его аварийным.