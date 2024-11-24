Главный тренер «Авангарда» высказался об игре клуба в сегодняшнем матче.
Сегодня, 24 ноября, в ходе послематчевой пресс-конференции стало очевидно, что главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин сорвал голос. Омичи одержали победу над «Барысом» со счетом 3:2 в овертайме и заскочили на 8-ю строчку, попав в Восточную зону плей-офф.
Наставник «ястребов» сразу попросил прощения за еле слышный голос. Не очень понятно, что стало причиной проблем со связками: действительно сложный матч или простуда. Главный тренер омичей похвалил своих подопечных.
– Хорошая игра. Очень интересная игра для болельщиков. Соперник опасно контратаковал, у «Барыса» получилось забросить шайбы, – сказал Звягин. – Но ребята верили до конца, что могут спасти этот матч, забросили шайбы и вырвали очень важное для нас второе очко. Думаю, мы заслужили эту победу.
Во вторник, 26 ноября, «Авангард» ждет матч с магнитогорским «Металлургом».