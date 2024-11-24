Омичи выиграли в овертайме со счетом 3:2.

Сегодня, 24 ноября, в Астане омский «Авангард» провел игру против местного «Барыса».

Хотя в первом периоде омичи сделали больше бросков в ворота соперника, счет открыли хозяева. Бывший нападающий «Авангарда» Иван Николишин забил первую шайбу в ворота в недавнем прошлом своей команды, 0:1.

Во втором отрезке «Барыс» увеличил разрыв до двух шайб, 0:2. В третьем периоде активность омичей принесла результаты: Николай Прохоркин забросил в ворота «снежных барсов», и счет стал 1:2. После снятия «ястребами» вратаря все тот же Николай Прохоркин оформил дубль. И перевел игру в овертайм, 2:2.

В дополнительное время «Авангард» одержал победу. Коул Касселс забил первую шайбу в составе клуба. Итоговый счет встречи составил 3:2.

Таким образом, омичи шагнули в зону плей-офф, оказавшись на 8-м месте турнирной таблицы КХЛ.

Следующий матч во вторник, 26 ноября, в 20:00 часов «ястребы» сыграют против «Металлурга» на магнитогорской арене.