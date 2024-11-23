Омск-Информ
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·Образование

Здание спроектировано с открытыми атриумами и светлыми многофункциональными пространствами.

Бывший министр образования Омской области Иван Кротт показал эскизы новой школы на Левобережье Омска. Ее проект рассматривался на этой неделе на заседании городского архитектурно-градостроительного совета.

Школу на 1550 мест будет строить компания «Брусника», учебное заведение расположится на улице Омского Авангарда в строящемся микрорайоне Кварталы Драверта.

– Здание спроектировано с открытыми атриумами и светлыми многофункциональными пространствами, здесь обустроят два спортивных зала, столовую, библиотеку, зоны рекреации, развлечений и другие помещения. Особое внимание уделят и озеленению территории, – сообщил Кротт.

Учебное заведение будет иметь физико-химический уклон. В 2025 году в соседнем микрорайоне Кузьминки в полную силу заработает новый химико-технологический лицей.

·Образование

Здание спроектировано с открытыми атриумами и светлыми многофункциональными пространствами.

Бывший министр образования Омской области Иван Кротт показал эскизы новой школы на Левобережье Омска. Ее проект рассматривался на этой неделе на заседании городского архитектурно-градостроительного совета.

Школу на 1550 мест будет строить компания «Брусника», учебное заведение расположится на улице Омского Авангарда в строящемся микрорайоне Кварталы Драверта.

– Здание спроектировано с открытыми атриумами и светлыми многофункциональными пространствами, здесь обустроят два спортивных зала, столовую, библиотеку, зоны рекреации, развлечений и другие помещения. Особое внимание уделят и озеленению территории, – сообщил Кротт.

Учебное заведение будет иметь физико-химический уклон. В 2025 году в соседнем микрорайоне Кузьминки в полную силу заработает новый химико-технологический лицей.