Омск-Информ
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·Общество

За последние год-два рост зарплат в стране составил более 15 %.

Реальные зарплаты россиян существенно увеличились за последние несколько лет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, рост зарплат составил более 15 %.

– Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15 %, – цитирует Пескова агентство «РИА Новости». – Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия.

Песков добавил, что правительство постоянно работает над повышением зарплат граждан страны.

·Общество

За последние год-два рост зарплат в стране составил более 15 %.

Реальные зарплаты россиян существенно увеличились за последние несколько лет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, рост зарплат составил более 15 %.

– Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15 %, – цитирует Пескова агентство «РИА Новости». – Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия.

Песков добавил, что правительство постоянно работает над повышением зарплат граждан страны.