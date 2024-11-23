Омск-Информ
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·Общество

После открытия перекрестка Ватутина – Архитекторов там снова пошел общественный транспорт.

Сегодня, 23 ноября, с 15 часов возобновилось движение транспорта через перекресток улица Ватутина – бульвар Архитекторов. Это дало возможность запустить через него три маршрута общественного транспорта.

– В связи с открытием движения по улице Ватутина через перекресток с бульваром Архитекторов в прямом направлении будет организовано движение автобусных маршрутов № 23, 88, 272, – сообщил мэр города Сергей Шелест.

Чиновник приложил к посту в своем телеграм-канале обновленные схемы всех трех маршрутов.

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·Общество

После открытия перекрестка Ватутина – Архитекторов там снова пошел общественный транспорт.

Сегодня, 23 ноября, с 15 часов возобновилось движение транспорта через перекресток улица Ватутина – бульвар Архитекторов. Это дало возможность запустить через него три маршрута общественного транспорта.

– В связи с открытием движения по улице Ватутина через перекресток с бульваром Архитекторов в прямом направлении будет организовано движение автобусных маршрутов № 23, 88, 272, – сообщил мэр города Сергей Шелест.

Чиновник приложил к посту в своем телеграм-канале обновленные схемы всех трех маршрутов.

1637