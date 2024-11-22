Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Он присоединился к омской команде сегодня днем.
Перешедший вчера из СКА в «Авангард» вратарь Никита Серебряков сегодня уже начал тренироваться в новой команде. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда».
– Добрался отлично, хороший перелет, покушал, отдохнул. Заселился, и вот, уже с командой. Готов работать, жду не дождусь уже, – отметил Серебряков.
Напомним, омский клуб заключил контракт с 29-летним Серебряковым до конца сезона 2026/27. Он будет играть под номером 54.
·Спорт

Он присоединился к омской команде сегодня днем.
Перешедший вчера из СКА в «Авангард» вратарь Никита Серебряков сегодня уже начал тренироваться в новой команде. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда».
– Добрался отлично, хороший перелет, покушал, отдохнул. Заселился, и вот, уже с командой. Готов работать, жду не дождусь уже, – отметил Серебряков.
Напомним, омский клуб заключил контракт с 29-летним Серебряковым до конца сезона 2026/27. Он будет играть под номером 54.