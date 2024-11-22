Омск-Информ
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·Общество

Его посмертно наградили орденом Мужества.
В минувший вторник, 19 ноября, жители села Алексеевка в Кормиловском районе Омской области простились с погибшим на СВО земляком, 26-летним Григорием Зеленским. Как сообщает администрация Алексеевского сельского поселения, военнослужащий получил смертельное ранение 10 ноября.
На траурном митинге присутствовали глава поселения, заместитель главы Кормиловского района, представитель правительства Омской области. Комиссар Калачинского военкомата вручил отцу военнослужащего орден Мужества, которым солдата наградили посмертно.
1919
·Общество

Его посмертно наградили орденом Мужества.
В минувший вторник, 19 ноября, жители села Алексеевка в Кормиловском районе Омской области простились с погибшим на СВО земляком, 26-летним Григорием Зеленским. Как сообщает администрация Алексеевского сельского поселения, военнослужащий получил смертельное ранение 10 ноября.
На траурном митинге присутствовали глава поселения, заместитель главы Кормиловского района, представитель правительства Омской области. Комиссар Калачинского военкомата вручил отцу военнослужащего орден Мужества, которым солдата наградили посмертно.
1919