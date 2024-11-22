Статистики подсчитали доходы горожан с января по сентябрь.

По данным Омскстата, среднемесячная заработная плата в Омской области в сентябре составила 63 821 рубль. По сравнению с августом она выросла на 4 %, или 2,5 тыс. рублей.

В числе высокооплачиваемых отраслей экономики вновь оказались производство кокса и нефтепродуктов (160,8 тыс. рублей), ремонт и монтаж машин и оборудования (103,7 тыс. рублей), производство химических веществ и химических продуктов (103 тыс. рублей), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (97,3 тыс. рублей), производство прочих транспортных средств и оборудования (95,4 тыс. рублей). Ниже средней по региону зарплаты производстве одежды (19,8 тыс. рублей), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (21,2 тыс. рублей), в производстве текстильных изделий (27,9 тыс. рублей).

С января по сентябрь средняя зарплата в регионе составила 61 707 рублей. С начала года она увеличились на 20 %. Но с учетом инфляции рост составил в среднем 10 %.

Отметим, что предыдущие два месяца заработки в регионе снижались. В июле средняя зарплата омичей составила 62,89 рубля, а в августе – 61,3 тыс. рублей.