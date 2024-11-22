Омск-Информ
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·Происшествия

После устранения провала на трамвайных путях на улице Котельникова вагоны ходят до конечной остановки.

Департамент транспорта омской мэрии сообщает о восстановлении движения трамваев по маршрутам № 2, 4, 8, 9. Из-за провала грунта на путях на улице Котельникова утром вагоны следовали до трамвайного депо. В 10:40 работы по устранению провала были завершены.

– Движение трамваев по маршрутам № 2, 4, 8 и 9 до конечной остановки «Улица Котельникова» восстановлено в полном объеме, – сообщили в  дептрансе.

Ранее в Амурском поселке проводился ремонт трамвайных путей, из-за чего едущие туда маршруты постоянно сокращали.

·Происшествия

После устранения провала на трамвайных путях на улице Котельникова вагоны ходят до конечной остановки.

Департамент транспорта омской мэрии сообщает о восстановлении движения трамваев по маршрутам № 2, 4, 8, 9. Из-за провала грунта на путях на улице Котельникова утром вагоны следовали до трамвайного депо. В 10:40 работы по устранению провала были завершены.

– Движение трамваев по маршрутам № 2, 4, 8 и 9 до конечной остановки «Улица Котельникова» восстановлено в полном объеме, – сообщили в  дептрансе.

Ранее в Амурском поселке проводился ремонт трамвайных путей, из-за чего едущие туда маршруты постоянно сокращали.