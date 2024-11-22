Омск-Информ
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·Общество

Как сообщили в департаменте транспорта, вагоны будут следовать только до трамвайного депо.

Сегодня, 22 ноября, в 6:15 на трамвайных путях рядом с домом № 10 на улице Котельникова провалился грунт. Из-за этого трамваи по маршрутам № 2, 4, 8 и 9 временно следуют до трамвайного депо. Аварийные службы уже на месте.

Когда движение восстановится до конечной остановки «Улица Котельникова», пока неизвестно.

·Общество

Как сообщили в департаменте транспорта, вагоны будут следовать только до трамвайного депо.

Сегодня, 22 ноября, в 6:15 на трамвайных путях рядом с домом № 10 на улице Котельникова провалился грунт. Из-за этого трамваи по маршрутам № 2, 4, 8 и 9 временно следуют до трамвайного депо. Аварийные службы уже на месте.

Когда движение восстановится до конечной остановки «Улица Котельникова», пока неизвестно.