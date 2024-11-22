Сразу шестеро его коллег получили звание «Заслуженный артист России», а главный режиссер театра стал заслуженным деятелем искусств России.

Омский академический театр драмы, отмечающий в этом году свой 150-летний юбилей, получил высокое признание на уровне президента страны. Глава государства Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами целой россыпи звезд Омской драмы.

Так, звание «Народный артист России» получил любимец омской публики Александр Гончарук. Сразу шести его коллегам присуждены звания «Заслуженный артист России». Это Марина Кройтор, Ирина Герасимова, Татьяна Прокопьева, Анна Ходюн, Владислав Пузырников, а также Руслан Шапорин. Главный режиссер театра Георгий Цхвирава стал заслуженным деятелем искусств России.

Кроме того, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждены: народные артисты России Валерий Алексеев и Валерия Прокоп, заслуженная артистка России Татьяна Филоненко, а также коллектив театра драмы. Медаль «За труды в культуре и искусстве» получили заслуженные деятели культуры Омской области Элеонора Кремель и Любовь Трандина.

Ранее стало известно, что Минкульт РФ может выделить средства из федерального бюджета на ремонт Омской драмы.