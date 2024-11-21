Омск-Информ
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·Спорт

По данным инсайдеров, за защитника ЦСКА отдали 15 млн рублей.

Появились данные о сумме компенсации, которую выплатил «Авангард» столичному ЦСКА в обмен за 22-летнего защитника Даниила Чайку.

По данным телеграм-канала «Трансферы КХЛ/Хоккей», омичи заплатили 15 млн рублей

Игрок обороны провел всего 11 матчей в КХЛ, набрав 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Сейчас он выступает в Северной Америке. Если хоккеист вернется в Россию, он будет выступать в составе «ястребов».

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·Спорт

По данным инсайдеров, за защитника ЦСКА отдали 15 млн рублей.

Появились данные о сумме компенсации, которую выплатил «Авангард» столичному ЦСКА в обмен за 22-летнего защитника Даниила Чайку.

По данным телеграм-канала «Трансферы КХЛ/Хоккей», омичи заплатили 15 млн рублей

Игрок обороны провел всего 11 матчей в КХЛ, набрав 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Сейчас он выступает в Северной Америке. Если хоккеист вернется в Россию, он будет выступать в составе «ястребов».

1699