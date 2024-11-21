Омск-Информ
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·Происшествия

Прокуратура помогла женщине отсудить за это компенсацию у управляющей компании.
Калачинский городской суд Омской области обязал управляющую компанию компенсировать моральный вред и материальный ущерб, который она причининила 80-летней пенсионерке. Сумма компенсации составила 154 тыс. рублей.
Как сообщает прокуратура, в феврале пенсионерка входила в подъезд многоэтажки и упала, поскользнувшись на неочищенном от снега и льда пороге. Она получила тяжелые травмы и долго лечилась.
– Обязанность по уборке территории возложена на управляющую компанию, которая надлежащим образом не выполнила услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, – заявили в прокуратуре.
Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу. Управляющая компания еще может его обжаловать.
·Происшествия

Прокуратура помогла женщине отсудить за это компенсацию у управляющей компании.
Калачинский городской суд Омской области обязал управляющую компанию компенсировать моральный вред и материальный ущерб, который она причининила 80-летней пенсионерке. Сумма компенсации составила 154 тыс. рублей.
Как сообщает прокуратура, в феврале пенсионерка входила в подъезд многоэтажки и упала, поскользнувшись на неочищенном от снега и льда пороге. Она получила тяжелые травмы и долго лечилась.
– Обязанность по уборке территории возложена на управляющую компанию, которая надлежащим образом не выполнила услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, – заявили в прокуратуре.
Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу. Управляющая компания еще может его обжаловать.