Омск-Информ
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·Общество

Погодные условия в предпоследний день рабочей недели будут сложными.

В четверг, 21 ноября, в Омске ожидается облачная погода с температурой воздуха до –1 градуса и осадками различных видов. Синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый, гололедно-изморозевые отложения, туман и гололедицу на дорогах. Из-за того что будет дуть западный ветер, такая погода будет переноситься сложнее.

Ранее омских водителей предупреждали о сохранении тумана, окутавшего город и окрестности.

·Общество

Погодные условия в предпоследний день рабочей недели будут сложными.

В четверг, 21 ноября, в Омске ожидается облачная погода с температурой воздуха до –1 градуса и осадками различных видов. Синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый, гололедно-изморозевые отложения, туман и гололедицу на дорогах. Из-за того что будет дуть западный ветер, такая погода будет переноситься сложнее.

Ранее омских водителей предупреждали о сохранении тумана, окутавшего город и окрестности.