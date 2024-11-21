Регулярное потребление четырех чашек «правильного» кофе в день уменьшает риск заболеваний артерий.

Ученые выяснили, какой из видов кофе оказывает положительное влияние на здоровье человека. В результате исследований международной команды было установлено, что существенные преимущества имеют фильтрованный кофе и эспрессо.

Кофе, приготовленный путем пропускания молотых зерен через фильтр, оказался самым полезным для сердечно-сосудистой системы, сообщает британское Daily Mail. Регулярное потребление четырех чашек такого напитка в день, выяснили ученые, снижает риск заболеваний артерий – главной причиной сердечных приступов.

А вот эспрессо и напитки, приготовленные на его основе, например капучино или латте, положительно влияют на мозг. Оказалось, что экстракты эспрессо способны замедлять накопление токсичных белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера. Кофеин способствует уменьшению образования амилоидных бляшек и воспалительных процессов в головном мозге, защищая клетки мозга.

При этом в растворимых видах кофе содержится вдвое больше опасного канцерогена акриламида, чем в молотых зернах. Пить такой напиток нужно с большей аккуратностью.