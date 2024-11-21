Его восстановление связано с ремонтом моста у Телецентра.

Троллейбус № 8, который власти Омска запустят на период ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, возможно, продолжит свою работу и после завершения работ на мосту. Все будет зависеть от пассажиропотока, заявил мэр города Сергей Шелест.

– Решение о запуске троллейбусного маршрута № 8 от Гашека до поселка Ермак было принято с учетом многочисленных обращений омичей и обусловлено необходимостью улучшения прямого сообщения между городком Нефтяников и Московкой-2. Если пассажиропоток будет большим, а маршрут востребованным – мы его оставим, – сказал мэр на прямой линии в газете «Вечерний Омск».

«Восьмерка» пережила уже несколько циклов запуска и последующего прекращения работы. Пассажиропоток на этом маршруте не удалось сохранить из-за высокой конкуренции общественного транспорта, связывающего городок Нефтяников с другими частями города, а также большими интервалами движения самого троллейбуса.