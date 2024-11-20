До 2 декабря жители региона должны заплатить имущественные налоги и налог на доходы физических лиц.

В международном мультимедиа центре «Евразия сегодня» прошел брифинг, посвященный уплате налогов физических лиц за 2023 год. Представители УФНС России по Омской области подробно рассказали, кому и сколько придется платить.

В сентябре налоговые органы начали рассылку 744 тыс. уведомлений на уплату налога на имущество и НДФЛ. При этом 489 тыс. уведомлений было отправлено в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и портал госуслуг.

Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Омской области Елена Кочкина пояснила, что НДФЛ нужно платить в том случае, если при получении дохода налог не был удержан. Например, если человек выиграл деньги в казино.

– Если вы играли в казино и его обыграли, соответствующая информация точно так же будет размещена в уведомлении, – отметила представитель налоговой службы.

Также налогом облагаются проценты по вкладам, если доход составил более 150 тыс. рублей.

– У нас в 2023 году максимальная процентная ставка на 1 декабря составляла 15 %, соответственно, необлагаемый процентный доход – 150 тысяч рублей. Если сумма дохода была больше 150 тысяч, то с превышения будет рассчитан налог по ставке 13 или 15 процентов, – рассказала Елена Кочкина.

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Омской области Татьяна Дацюк напомнила, что уведомления об уплате налогов можно получить в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС либо через «Госуслуги».

– С июля прошлого года у нас реализована возможность получения налоговых уведомлений через единый портал госуслуг. Для этого необходимо зайти в свой личный кабинет на портале госуслуг, подать согласие уведомления в налоговый орган через свой личный кабинет. Оно придет в систему налоговых органов, и налоговое уведомление будет направлено вам на единый портал госуслуг, – пояснила Татьяна Дацюк.

Если же налогоплательщик не согласен с начисленным налогом и считает, что таких доходов он не получал, нужно обратиться к указанному в уведомлении налоговому агенту либо в налоговый орган.

До 2 декабря 2024 года омичи должны оплатить 2,8 млрд рублей имущественного налога (это на 8 % больше, чем в прошлом году) и 757 млн рублей НДФЛ. На сегодняшний день за имущество уже оплачено 1,5 млрд рублей – это 55 % от общей суммы. Льготы по имущественным налогам были предоставлены 98 % налогоплательщикам, имеющим право на льготы. Общая сумма таких льгот составила 496 млн рублей.