В аварии пострадали три человека, в том числе ребенок. Из машины их пришлось доставать спасателям.

Стали известны подробности утреннего ДТП на Красноярском тракте в Омске. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали ребенок и двое взрослых. Спасателям пришлось деблокировать людей из покореженной машины.

Как сообщили в полиции, авария произошла в районе подъезда к поселку Береговому. По предварительным данным, 46-летний водитель «Мицубиси-Фусо» выехал на встречную полосу и столкнулся с «тойотой», за рулем которой был 33-летний мужчина.

– В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю «тойоты» и двум его пассажирам: женщине 1993 г.р. и мальчику 2021 г.р., – отметили в полиции.

На водителя «мицубиси» завели административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»).