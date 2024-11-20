Омск-Информ
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·Общество

Он был радиотелефонистом управления гаубичной артиллерийской батареи.

Сегодня жители Москаленского района простились с погибшим на СВО 20-летним односельчанином. Рядовой, радиотелефонист управления гаубичной артиллерийской батареи Сергей Кузнецов получил смертельное ранение 15 октября.
Как сообщили в Москаленском отделении партии «Единая Россия», до СВО парень работал в строительной организации в Омске. У него остались жена и сын.
Как сообщается в паблике «# Люди из Сибири | Омская область» во «ВКонтакте», парень подписал контракт 7 августа 2024 года.
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·Общество

Он был радиотелефонистом управления гаубичной артиллерийской батареи.

Сегодня жители Москаленского района простились с погибшим на СВО 20-летним односельчанином. Рядовой, радиотелефонист управления гаубичной артиллерийской батареи Сергей Кузнецов получил смертельное ранение 15 октября.
Как сообщили в Москаленском отделении партии «Единая Россия», до СВО парень работал в строительной организации в Омске. У него остались жена и сын.
Как сообщается в паблике «# Люди из Сибири | Омская область» во «ВКонтакте», парень подписал контракт 7 августа 2024 года.
1330