Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Выбросы не будут рассеиваться еще несколько часов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, с о вчерашнего вечера в Омске наблюдается неблагоприятная погода для рассеивания вредных примесей в воздухе. Они продлятся до 11:00.
В связи с этим сегодня утром в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Однако уже днем, по прогнозу синоптиков, он понизится.
Отметим, что в октябре в Омске был очень высокий уровень загрязнения воздуха. Больше всего вредных веществ вдыхали жители Центрального округа.
·Общество

Выбросы не будут рассеиваться еще несколько часов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, с о вчерашнего вечера в Омске наблюдается неблагоприятная погода для рассеивания вредных примесей в воздухе. Они продлятся до 11:00.
В связи с этим сегодня утром в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Однако уже днем, по прогнозу синоптиков, он понизится.
Отметим, что в октябре в Омске был очень высокий уровень загрязнения воздуха. Больше всего вредных веществ вдыхали жители Центрального округа.