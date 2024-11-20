Главный тренер назвал причины, почему омский клуб уступил минскому «Динамо».

На пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о поражении в матче с минским «Динамо». Омичи уступили на домашнем льду со счетом 2:5.

Наставника «ястребов» неприятно поразили тихие трибуны со зрителями. Тем не менее Звягин поблагодарил фан-сектор.

– В актив себе можем занести только первые 10 минут игры. Неплохо начали, забили гол. Потом соперник превзошел нас. Будем разбираться в причинах, – заявил Звягин. – Действительно, проиграли в скорости и в борьбе. Во втором периоде соперник хорошо владел шайбой. И трибуны были самыми тихими за весь сезон, но фан-сектор все равно поддерживал. За нами должок в следующей игре.

Главный тренер признал, что матч стал самой слабой игрой «Авангарда» в сезоне.

В пятницу, 22 ноября, команда завершит домашнюю серию поединком с «Адмиралом» из Владивостока.