Игра завершилась со счетом 2:5.

Сегодня, 19 ноября, в Омске на домашней «G-Drive Арене» прошел матч между «Авангардом» и минским «Динамо». Игра завершилась проигрышем «ястребов».

В первом периоде «Авангард» открыл счет и забросил первый гол. Во втором периоде гости решили отыграться и забили в ворота омичей три гола подряд. Счет стал 1:3. Затем «Авангард» забросил еще одну шайбу. Период завершился со счетом 2:3.

В третьем периоде «Динамо» забили «Авангарду» еще один гол. За 2,5 минуты до конца матча омская команда взяла тайм-аут и выпустила на поле шестого полевого игрока. Но спасти положение не удалось. «Ястребы» пропустили еще один гол, матч завершился со счетом 2:5.