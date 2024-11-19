На опасные химические отходы пожаловались жители поселка Николаевка.

Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку после публикаций в СМИ, в которых говорилось о загрязнении окружающей среды. Речь идет о свалке ртутных градусников.

По предварительным данным, неизвестные нарушили правила обращения с опасными химическими отходами и разместили мешки с ртутными термометрами, среди которых были разбитые, на участке возле поселка Николаевка Советского округа.

Во время проверки следователи выяснят все обстоятельства происшествия, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц. По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.