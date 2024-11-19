По словам Германа Чистякова, «ястребы» сфокусированы на более высоких задачах, чем выход в плей-офф.

Спустя почти два месяца молчания генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков выступил с заявлением к фанатам омской команды. Результаты команды он последний раз комментировал 30 сентября. Сегодня функционер решил высказаться по поводу возвращения в состав «ястребов» ряда бывших игроков, а также целей команды на этот сезон.

Чистяков отмечает, что в последних матчах «Авангард» начал набирать очки, но ему еще далеко до стабильных положительных результатов.

– Поэтому мы продолжили точечные корректировки состава, призванные усилить команду в определенных аспектах. Прежде всего это опыт, мастерство, характер и уверенность в себе. Возвращение в «Авангард» Николая Прохоркина, Ильи Каблукова и Наиля Якупова добавит команде не только мастерства, но и боевого духа как на скамейке запасных, так и в раздевалке. Это признанные лидеры, способные повести коллектив за собой, – заявил гендиректор.

Задача команды, идущей на 10-м месте в Восточной конференции, не просто попасть, а ни много ни мало побороться за Кубок Гагарина.

– Работа не останавливается ни на минуту, начиная с физической подготовки и заканчивая тактикой. Клуб сфокусирован на более высоких задачах, чем выход в плей-офф. Вместе с нашими болельщиками и их поддержкой мы снова увидим «Авангард» в числе претендентов на Кубок Гагарина, – обрисовал перспективы Герман Чистяков.

Сегодня «ястребы» объявили о подписании контракта до конца сезона с канадским нападающим Майклом Маклаудом. Его отличительной чертой является уверенная игра на вбрасываниях. В Омске легионер заработает 40 млн рублей.