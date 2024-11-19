Алексей Терещенко считает, что главному тренеру «Ястребов» нужно дать спокойно поработать.

Нападающий, защищавший цвета «Авангарда» в сезоне 2019/2020, Алексей Терещенко высказался об игре команды в регулярном чемпионате КХЛ. Он заявил, что менять тренера не стоит. Более того, менять Звягина на легионера из Северной Америки не стоит.

– Думаю, не стоит приглашать североамериканца на пост главного тренера. Если это и делать, то перед сезоном. Он эту команду не набирал, – цитирует Терещенко Legalbet.ru. – Сейчас надо дать спокойно поработать Сергею Звягину и верить в него, поддержать, помочь руководить командой. Тренера надо оставить до конца сезона. Просто не вижу смысла менять. «Авангард» справится.

Как сообщалось ранее, руководство омской команды активно ищет нового тренера как раз из специалистов из Северной Америки. И почти договорилось с Тоддом Рирденом. Но тот в последний момент передумал, сославшись на семейные обстоятельства.