Омск-Информ
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·Общество

У него остались жена и дочь.
В воскресенье, 17 ноября, жители Москаленского района простились с односельчанином, погибшим на СВО. Командир взвода штурмовой роты 37-летний Александр Шарпан получил смертельное ранение 20 октября.
– Учился в МБОУ «Москаленский лицей». Учился хорошо, занимался в музыкальной школе, окончил 11 классов.  В 2007 году был призван в армию, служил во внутренних войсках в Уссурийске, – рассказали о погибшем в Москаленском отделении партии «Единая Россия».
После срочной службы мужчина женился и с супругой и дочерью переехал в Тюменскую область.
1355
·Общество

У него остались жена и дочь.
В воскресенье, 17 ноября, жители Москаленского района простились с односельчанином, погибшим на СВО. Командир взвода штурмовой роты 37-летний Александр Шарпан получил смертельное ранение 20 октября.
– Учился в МБОУ «Москаленский лицей». Учился хорошо, занимался в музыкальной школе, окончил 11 классов.  В 2007 году был призван в армию, служил во внутренних войсках в Уссурийске, – рассказали о погибшем в Москаленском отделении партии «Единая Россия».
После срочной службы мужчина женился и с супругой и дочерью переехал в Тюменскую область.
1355