Страдания ребенка оценили в 25 тыс. рублей.

Любинский районный суд Омской области взыскал с местного жителя 25 тыс. рублей за то, что его собака укусила 10-летнюю девочку. В такую сумму суд оценил компенсацию морального вреда для семьи ребенка.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. Девочка гуляла, когда пес без поводка и намордника вцепился ей в ногу.

– В результате ребенок получил вред здоровью, физическую боль и психологический стресс, – сообщили в прокуратуре.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Когда это случится, прокуратура проконтролирует его исполнение.